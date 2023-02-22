Сергунина пригласила московских предпринимателей пройти обучение в кластере «Ломоносов»

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники программы «Академия стартапов» впервые пройдут обучение в недавно открывшемся инновационном кластере «Ломоносов». Об этом в среду, 22 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Учебная программа будет посвящена технологическому предпринимательству и его развитию. Отбор кандидатов продлится до 30 марта, после чего 100 человек станут участниками образовательной программы, которая продлится до декабря 2023 года. В конце обучения предприниматели смогут презентовать свои проекты инвесторам.

— Участников ждут работа с наставниками, лекции, индивидуальные консультации и практические занятия. Резиденты прошлых лет уже привлекли финансирование на общую сумму два миллиарда рублей, а их оборот в среднем увеличился в три раза, — отметила Сергунина.

1/2 Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

До этого Наталья Сергунина сообщила, что в столичной программе «Сделано в Москве» приняли участие уже более 1,5 тысячи компаний. С ее помощью они могут без дополнительных затрат рассказать о своем продукте широкой аудитории.