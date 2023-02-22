Музей Победы подготовил бесплатную программу мероприятий в длинные выходные

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Музее Победы состоится обширная программа мероприятий, где горожане смогут посетить новые выставки, экскурсии, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 22 февраля.

Так, до 25 февраля москвичи смогут увидеть документальные фильмы Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». В рамках события пройдут девять показов, а также творческие встречи с авторами картин.

Помимо этого, музей подготовил пять концертов патриотической песни. Перед посетителями выступят участники молодежного творческого проекта «Журавли Победы» и клуб «Ветер Побед».

В период длинных выходные гости учреждения также могут принять участие в квизе, посвященном 23 Февраля. Юных москвичей же приглашают на занятия, где их научат делать поздравительные открытки для родителей, праздничные картинки в технике пластилинографии и модели военной техники из бумаги.

В преддверии 23 Февраля Музей Победы представил музыкальный сборник «Защитникам Отечества!». В него вошли песни проекта «Главные детские песни» в исполнении юных вокалистов и музыкальных коллективов со всей страны.