Астролог Симонова рассказала, может ли парад планет повлиять на судьбу человека

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Многие астрологи уверены, что парад планет влияет на судьбы человечества. «Вечерняя Москва» узнала, как это явление может сказаться на нас.

В судьбах людей сконцентрированная энергия планет проявляется по-разному.

— В астрологии явление, при котором небесные тела собираются вместе, называется соединением. По сути, парад планет — это массовое соединение небесных тел, а значит, энергии. Потому в астрологии это явление считается неблагоприятным, — отмечает астролог Евгения Симонова. — Но стоит отметить, что в этому году будут мини- и малые парады планет. Они не представляют такой ценности, ведь мощь их энергий почти не ощутима.

Другое дело — большие парады. Негативная энергия от них уже чувствуется очень сильно.

— Большие и великие парады способны менять ход истории. Их негативная энергетика настолько сильна, что может становиться причиной начала войн и междоусобиц, восстаний и волнений в народе.