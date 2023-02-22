Москвичам рассказали, когда лучше всего наблюдать за парадом планет

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22 февраля, по мнению астрономов, ожидается самый красивый вечер года. Планеты уже готовы к параду, а жителям Москвы останется только наблюдать магию космоса. «Вечерняя Москва» узнала, когда лучше всего смотреть на это явление.

Ночью 22 февраля над городом появится Луна, окруженная Венерой и Юпитером, а также одним из самых крупных астероидов — Вестой. Уже на следующий день к ним присоединится Уран. В научном мире есть сразу четыре вида таких парадов: мини — в котором участвуют три планеты, малый — задействованы четыре небесных шара, большой — пять–шесть, ну и полный — когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд. Нынешний парад считается малым. Все потому, что в самом конце месяца к Венере, Юпитеру и Урану присоединится Марс.

— Лучше всего наблюдать парад в середине ночи или ранним утром. Если соберутся облака, вы ничего не увидите. В мире нет даже такого телескопа, который смог бы сквозь них пробираться. Главный враг астрономии — это облачность и яркий свет. Чтобы увидеть парад планет, вокруг должно быть темно. Лучше просто выйти во двор, если он у вас не слишком сильно освещен, или пойти в парк. Должно быть только естественное освещение. Главное — нужно немного подождать, чтобы глаза привыкли к темноте. Это явление не может как-то влиять на жизнь на Земле. Если такие суеверия и были, то только в Средние века, и полностью исчезли давным-давно, — рассказал Рустам Бекбулатов, астроном, участник сообщества любителей астрономии «Урания».