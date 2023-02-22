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Крупное ДТП произошло на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Тверская улица, 19 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на пересечении улиц Большая Бронная и Тверская. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 22 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По данным городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на месте происшествия работают оперативные службы. Движение по Тверской улице в сторону области затруднено.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

20 февраля на западе Москвы автомобиль врезался в отбойник. Авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома № 31.

Водитель не смог вписаться в поворот и влетел в отбойник. На место происшествия выезжали оперативные службы города.

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