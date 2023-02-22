Крупное ДТП произошло на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц
Четыре автомобиля столкнулись на пересечении улиц Большая Бронная и Тверская. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 22 февраля, сообщил источник в экстренных службах.
По данным городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на месте происшествия работают оперативные службы. Движение по Тверской улице в сторону области затруднено.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
20 февраля на западе Москвы автомобиль врезался в отбойник. Авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома № 31.
Водитель не смог вписаться в поворот и влетел в отбойник. На место происшествия выезжали оперативные службы города.