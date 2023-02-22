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Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тысячи избирательных участков

Евгений Белоусов
Город
Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тысячи избирательных участков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тысячи участков с числом избирателей, превышающим 3 тысячи. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

— Три фактора, которые позволяют и более того побуждают нас обратиться к этому вопросу, они заключаются в следующем. Во-первых, это рост заинтересованности избирателей в участии в ДЭГ, то есть действительно на участки приходит людей все меньше и меньше, — сказал он.

Вторым фактором Реут назвал применение электронного списка избирателей, который впервые был использован в 2022-м. Около года назад были внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которым у городов федерального значения, административных центров субъектов России и городов, где более 500 тысяч избирателей, появилось право укрупнять избирательные участки.

В подавляющем большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий. В большинстве ситуаций, отметил Реут, это школы.

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