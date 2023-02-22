Московские спасатели провели масленичные гулянья для пациентов Морозовской больницы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9к1А Карта всех событий

Сотрудники столичных спасательных служб организовали масленичные гулянья для пациентов Морозовской детской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 22 февраля.

— Чтобы скрасить будни детишек и их родителей, в лечебное учреждение приехали два расчета пожарных, спасатели, кинологическая группа и психологи — всего около 40 специалистов, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пациентов угощали кашей, горячим чаем и блинами. Помимо этого, юные москвичи могли принять участие в мастер-классах по рисованию и плетению кукол из лыка. Их родители в это время осматривали пожарную технику и делали фото на память, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Изначально Масленица была языческим праздником, который знаменовал собой встречу зимы и весны. Отмечается торжество на протяжении недели.

Праздник совпадает с православной Сырной седмицей — последней подготовкой перед Великим постом. «Вечерняя Москва» узнала о традициях этого праздника и о том, что можно и чего нельзя делать в эти дни.