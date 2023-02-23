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Приметы и советы

В Минобороны рассказали о готовящейся провокации ВСУ и «Азова» против Приднестровья

Егор Провоторов
В мире
В Минобороны рассказали о готовящейся провокации ВСУ и «Азова» против Приднестровья
Фото: gur.gov.ua

Власти Украины в ближайшее время рассчитывают осуществить провокацию, направленную против Приднестровья. Ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением запрещенного в России националистического формирования «Азов». Об этом заявили в четверг, 23 февраля, в российском Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. С этой целью участвующие в «постановочном вторжении» украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих российской армии.

На канале Минобороны РФ в Telegram говорится, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию и готово реагировать в случае любых изменений на границе Украины с Приднестровьем.

В середине января вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии заявил, что власти республики продолжат настаивать на выводе военных РФ с Приднестровья, однако будут решать данный вопрос только мирным путем. По его словам, якобы нелегальное присутствие российских войск в Молдавии является фактором нестабильности республики и региона.

Украина провокация Приднестровье Минобороны
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