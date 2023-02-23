Премьера документального фильма о Донбассе состоялась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный» состоялась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию. В процессе съемок автор общался жителями шахтерского региона и снимал все, что видел своими глазами как житель ДНР.

— Фильм повествует о том, как жители республик Донбасса возвращаются домой, в Россию. Кто-то фигурально, поскольку теперь мы в рамках одного государства, а кто-то и фактически, так как в результате сражений освобождаются районы и туда могут вернуться ранее эвакуировавшиеся люди, например, такие как я, — рассказал Агранович.

Также в рамках Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в музее показали еще пять фильмов о добровольцах, которые отправились в Донбасс.

Фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал 20 февраля и продлится до 25 февраля. Открыла программу мероприятия документальная картина «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, чей 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины. Всего за время проведения мероприятия зрителям покажут около 20 фильмов.