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NYT: Решение Путина приостановить участие РФ в ДСНВ положит конец контролю вооружений

Лейла Алиева
В мире
NYT: Решение Путина приостановить участие РФ в ДСНВ положит конец контролю вооружений
Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимир Путина о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях между (ДСНВ) положит конец контролю вооружений. Об этом пишет издание New York Times.

Документ является последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между Россией и США. Его приостановка стала очередным сигналом о том, что длившаяся несколько десятилетий и основанная на соглашениях эпоха контроля вооружений подходит к концу.

Взаимные ядерные инспекции были прекращены из-за пандемии, а после этого — из-за спецоперации на Украине. Вместе с соглашением погибнет и контроль вооружений.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В рамках выступления он заявил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ.

Слова Путина о приостановке Россией участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру Джо Байдену придется придумать грамотный встречный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

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