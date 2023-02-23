Двенадцать маршрутов наземного городского транспорта улучшат в Москве к открытию БКЛ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В преддверии открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице улучшат 12 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

Для удобства горожан специалисты скорректировали график движения автобусов и электробусов, обновили флаги с информацией о маршрутах на остановках, а также проработали оптимальные схемы маршрутов. В результате горожане смогут быстрее добираться до новых станций БКЛ и сэкономят время в поездке на наземном транспорте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В понедельник, 20 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в открытии электродепо «Нижегородское», ставшего крупнейшим инфраструктурным объектом в столичном метро. Глава города отметил, что до полноценного запуска БКЛ остались считаные дни.

Помимо этого, Дептранс Москвы сообщил о запуске тематических поездов, посвященных открытию новой линии метро. Всего на рельсы вышли 92 машины отечественного производства.