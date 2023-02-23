Металлический ангар загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10 Карта всех событий

Металлический ангар загорелся на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.

Инцидент произошел в 2-м Южнопортовом проезде, 10. Уточняется, что по пути на склад виден черный дым. Кроме строения, загорелся также стоявший рядом автомобиль. Пожару присвоен ранг № 1-БИС.

По словам администрации, на складе людей не было. На место происшествия прибыла дополнительная группа пожарных, которой удалось локализовать пожар. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва 24

Накануне пожар случился в доме № 15 на Международной улице в центре столицы. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В результате погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.