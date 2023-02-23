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Металлический ангар загорелся на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Металлический ангар загорелся на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10 Карта всех событий

Металлический ангар загорелся на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.

Инцидент произошел в 2-м Южнопортовом проезде, 10. Уточняется, что по пути на склад виден черный дым. Кроме строения, загорелся также стоявший рядом автомобиль. Пожару присвоен ранг № 1-БИС.

По словам администрации, на складе людей не было. На место происшествия прибыла дополнительная группа пожарных, которой удалось локализовать пожар. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Видео: Telegram / Москва 24

Накануне пожар случился в доме № 15 на Международной улице в центре столицы. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В результате погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.

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