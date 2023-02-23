ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Свыше 80 процентов опрошенных граждан России положительно оценили выступление главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— 45 процентов респондентов оценили свое впечатление от послания как полностью положительное, 36 процентов — скорее, положительное. В общей сложности 81 процент участников опроса дали позитивные оценки, — говорится в сообщении.

При этом 11 процентов опрошенных ответили, что им не понравилось выступление президента, еще 8 процентов выразили безразличие.

82 процента россиян отметили, что вся речь Владимира Путина была интересной, передает сайт ВЦИОМ.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

В ходе мероприятия российский лидер заявил, что Россия будет последовательно и аккуратно достигать поставленных задач спецоперации на Украине.