Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

Инцидент произошел в районе развязки с Липецкой улицей. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

17 февраля произошел похожий случай. На МКАД загорелся грузовик. Уточняется, что возгорание произошло на внутренней стороне 93-го километра автодороги.