Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД
Фото: АГН Москва
Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

Инцидент произошел в районе развязки с Липецкой улицей. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

17 февраля произошел похожий случай. На МКАД загорелся грузовик. Уточняется, что возгорание произошло на внутренней стороне 93-го километра автодороги.

МКАД Автомобили Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Все мнения
О проекте