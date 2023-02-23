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Лукашенко: Игнорирование позиции Китая по Украине приведет к негативным последствиям

Евгений Жуков
В мире
Лукашенко: Игнорирование позиции Китая по Украине приведет к негативным последствиям
Фото: Администрация президента РФ

Если позиция Китая по существующему конфликту на Украине не будет услышана, это может привести к серьезным последствиям. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в ближайшие дни председатель КПК Си Цзиньпин выступит с речью по поводу конфликта на Украине. Лукашенко призвал мировое сообщество обратить на это событие особое внимание, поскольку это «необычный шаг» для Пекина.

— Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги, — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что если Китай решил озвучить свою позицию таким способом, то это будет иметь серьезные последствия, передает агентство БелТА.

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что Кремль ожидает визита Си Цзиньпина. Глава государства также выразил надежду, что данная встреча поспособствует дополнительному развитию двусторонних отношений держав.

Белоруссия Украина Александр Лукашенко Китай Си Цзиньпин
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