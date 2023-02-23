Варданян покинул должность главы правительства Нагорного Карабаха

Фото: YouTube / Ruben Vardanyan

Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства Нагорного Карабаха. Об этом стало известно в четверг, 23 февраля.

Соответствующий указ глава непризнанной республики Араик Арутюнян зачитал на заседании правительства. Пост покинувшего должность Варданяна предложили генпрокурору Нагорного Карабаха Гургену Нерсисяну. При этом глава республики отметил, что высоко оценивает усилия Варданяна на месте госминистра.

— Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы, — цитирует слова Арутюняна «Интерфакс».

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого было удовлетворено заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ. Месяцем ранее Араик Арутюнян заявил, что назначает Варданяна главой правительства.

Позже власти Азербайджана потребовали, чтобы Варданян немедленно покинул территорию Нагорного Карабаха.