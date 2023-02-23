Минобороны: Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных

Фото: Минобороны РФ

Армия России за прошедшие сутки ликвидировала на Донецком направлении более двухсот военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате наступательных действий добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения воздушно-десантных войск было уничтожено свыше 210 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Ко всему прочему российские подразделения поразили реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-20, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне Воздушно-космические силы России уничтожили цех по производству и ремонту минометов и боеприпасов для ВСУ в районе города Сумы. Помимо этого, Конашенков сообщил, что силы противовоздушной обороны РФ сбили девять РСЗО HIMARS.

Также в министерстве сообщили об освобождении населенного пункта Парасковиевка в Донецкой народной республике.