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Один человек погиб в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Евгений Жуков
Происшествия
Один человек погиб в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Фото: mos.ru

Женщина 1951 года рождения погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Борисовка в Белгородской области. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, снаряд прилетел в частный жилой дом.

— Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что осколками снарядов были повреждены еще два частных домовладения. Помимо этого, в результате инцидента было нарушено газоснабжение на участке.

В настоящее время на месте происшествия находятся глава района Сергей Бикетов, а также специалисты аварийных и оперативных служб.

17 февраля Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области в очередной раз был обстрелян украинскими подразделениями. В результате атаки серьезно пострадала женщина. Он также добавил тогда, что пострадавшая находилась в тяжелом состоянии.

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