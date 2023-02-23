Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели ребенка в СЗАО Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика в парке Покровское-Стрешнево. Об этом в четверг, 23 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ребенок катался на тюбинге на необорудованном склоне. При очередном спуске с горы он врезался в дерево, после чего был госпитализирован. Несмотря на оказанную врачами помощь, мальчик скончался в больнице. На момент происшествия ребенок находился в сопровождении родителей.

— Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а так же ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в районе Жулебино 14-летний мальчик провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться. Нефедова рассказала, что инцидент произошел на водоеме, расположенном на улице Привольной. Подросток вышел на лед, после чего ушел под воду.