Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» начал строительство нового предприятия

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — компания «Диагностика-М» — приступил к строительству производственного корпуса по выпуску медицинских систем и оборудования для досмотра. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Предприятие займется выпуском систем досмотра и неразрушающего контроля, медицинских систем, основанных на рентгеновском излучении, а также детекторов следов взрывчатых и радиоактивных веществ. Его площадь превысит 11 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, компания в данный момент арендует почти 900 квадратных метров на площадке в Печатниках. Кроме того, в Алабушеве ведется строительство нового завода на участке площадью около одного гектара.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что компания продолжит придерживаться курса на изготовление продукции исключительно из российских комплектующих и материалов. Генеральный директор ООО «Диагностика-М» Владимир Усачев добавил, что предприятие уже более 30 лет является лидером мирового рынка по созданию систем обеспечения антитеррористической безопасности.

Четыре компании со статусом резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2022 году стали получать преимущества на ввоз зарубежных товаров.