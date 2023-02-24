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Сеть коворкинг-центров подготовила для москвичей тематические мероприятия на День НКО

Никита Худяков
Город
Сеть коворкинг-центров подготовила для москвичей тематические мероприятия на День НКО
Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мероприятия, посвященные Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО), пройдут с 26 февраля по 2 марта на площадках сети коворкинг-центров во всех городских округах Москвы. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— В настоящее время в Москве работает около 10 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах города, — заявила она.

По словам Драгуновой, развитию и поддержке этого направления посвящена вся программа мероприятий. Москвичи смогут выбрать занятия по душе и посетить их без предварительной регистрации. Кроме того, сотрудники НКО смогут посетить бесплатные консультации по вопросам работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Город неравнодушных», в которой приняли участие представители 18 столичных некоммерческих организаций.

Мероприятия Некоммерческие организации (НКО) Москва
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