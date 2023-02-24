Сергей Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более двух тысяч памятников архитектуры привели в порядок в Москве за 12 лет. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— На днях московская программа реставрации перешагнула знаковый рубеж — две тысячи возрожденных памятников архитектуры, — отметил глава города.

По словам Собянина, таких объемов работ нет ни в одном городе мира. Эта заслуга принадлежит специалистам-реставраторам. Мэр Москвы пояснил, что за прошлый год удалось вернуть красоту сотням памятников, а одним из главных из них стал ВДНХ.

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

С 2010 года число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,4 раза — с 1325 до 180. Кроме того, доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии, выросла с 61 процента до 96,4 процента, добавил Собянин в своем блоге.

До этого специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали здания музея-усадьбы «Кусково» после реставрации и подготовили для комплекса технические паспорта.