Суд арестовал поджигателя, устроившего смертельный пожар в центре Москвы

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Суд арестовал жителя Белгородской области, который устроил пожар в центре Москвы, где погибли семь человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство семи лиц, совершенное общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). Вину он не признал, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый, высказывая необоснованные претензии к соседям из-за шума и распивая спиртные напитки, вступил с ними в конфликт, который перерос в ссору. После чего он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджог ее и находившиеся в коридоре вещи.

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21 февраля в гостинице «МКМ», расположенной в доме № 15 на Международной улице, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на 5-м из 16 этажей здания и распространился на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек и еще 11 пострадали.

По версии следствия, пожар начался из-за того, что кто-то поджег личные вещи в холле между жилыми помещениями. Причиной преступления, по данным Следственного комитета, стала личная неприязнь.

Позднее была установлена личность подозреваемого в умышленной порче имущества, а также в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

В совершении поджога заподозрили 59-летнего уроженца Белгорода, бывшего фермера. Известно, что в момент начала пожара он был на пятом этаже общежития вместе со своей знакомой. Устроив пожар, оба сбежали с места преступления.