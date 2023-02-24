Владислав Овчинский: Московский производитель расширяет производство по выпуску электронных компонентов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Один из ведущих российских разработчиков и производителей оптического оборудования, компания «Неорос» откроет новые технологические линии. На них будет производиться выпуск электронных компонентов — высокоскоростных трансиверов. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Высокотехнологичные оптические трансиверы применяются для приема-передачи данных между рабочими станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. На данный момент предприятие «Неорос» имеет все необходимые международные лицензии для разработки оптоэлектронных технологий и производства оптического оборудования.

— Компания имеет статус резидента особой экономической зоны Москвы с 2020 года. За это время предприятие инвестировало в свое развитие свыше 450 миллионов рублей и произвело продукции более чем на 1,1 миллиарда рублей. Только в 2022 году было изготовлено более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов. Компания использует дополнительные 1,13 тысячи квадратных метров производственных площадей для расширения линейки основной продукции и для выпуска первых в России когерентных трансиверов, — отметил Владислав Овчинский.

Высокоскоростные когерентные оптические средства связи обеспечивают увеличение скорости передачи данных, снижение энергопотребления и рост производительности приемопередатчиков. Развитие данных устройств имеет стратегическое значение для цифровой трансформации российской экономики, так как они являются основой большинства будущих коммутаторов и сетевого оборудования.

Как пояснил генеральный директор «Неорос» Магомед Алиханов, помимо цифровых когерентных оптических приемопередатчиков, предприятие также начнет выпускать высокоскоростные трансиверы по технологии Chip-on-Board (COB), которая появилась несколько лет назад и стала настоящим прорывом в мире светотехники. В целом производственные линии на дополнительных площадях планируется запустить летом 2023 года.