Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построено свыше двух миллионов «квадратов» недвижимости

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше двух миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе по-прежнему сохраняются высокие темпы ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Работы проводятся в соответствии с установленным планом на текущий год.

Бочкарев также добавил, что инвесторы занимают высокую долю в общем объеме строительства объектов. Так, в январе девелоперы ввели в эксплуатацию порядка миллиона квадратных метров жилплощади.

В свою очередь глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что помимо жилья в Москве были введены в эксплуатацию три объекта, связанных со здравоохранением. Еще два здания были построены для образовательной деятельности.

Также Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2023 года в рамках столичной программы реновации были проведены работы по демонтажу 38 старых домов. По его словам, за все время действия программы был снесен 171 жилой объект.