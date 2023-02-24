Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построено свыше двух миллионов «квадратов» недвижимости

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построено свыше двух миллионов «квадратов» недвижимости
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше двух миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе по-прежнему сохраняются высокие темпы ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Работы проводятся в соответствии с установленным планом на текущий год.

Бочкарев также добавил, что инвесторы занимают высокую долю в общем объеме строительства объектов. Так, в январе девелоперы ввели в эксплуатацию порядка миллиона квадратных метров жилплощади.

В свою очередь глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что помимо жилья в Москве были введены в эксплуатацию три объекта, связанных со здравоохранением. Еще два здания были построены для образовательной деятельности.

Также Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2023 года в рамках столичной программы реновации были проведены работы по демонтажу 38 старых домов. По его словам, за все время действия программы был снесен 171 жилой объект.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте