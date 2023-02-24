Токсичные вещества: раскрыта опасность ароматических свечей для дома

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Ароматические свечи могут содержать большое количество токсичных веществ. Об этом сообщает британское издание The Sun.

При горении в воздух выделяется множество летучих органических соединений, а также мелких частиц, которые потом попадают в легкие человека, рассказала доктор Светлана Стеванович, профессор Университета Дикина в австралийском Мельбурне. Это может привести к негативным последствиям для здоровья: головной боли, аллергическим реакциям и так далее. Есть риск, что горение свечей усугубит астму или другие болезни, связанные с дыханием.

Горящие в помещении свечи выбрасывают в воздух загрязняющие вещества, которые концентрируются в комнате. Не стоит питать иллюзий, что свечи с пометкой «натуральные» безопасны. Производитель не обязан раскрывать все соединения в составе, поэтому всегда есть риск их токсичности.

Любителям жечь свечи, несмотря ни на что, профессор посоветовала держать дома комнатные цветы и часто проветривать помещение. Это поможет минимизировать риск.

— В составе свечей — дешевый парафин, искусственные ароматизаторы и красители. При горении выделяются монооксид углерода, двуокись углерода, диоксид серы, бензопирен, толуол и другие летучие соединения, — рассказал химик Дэн Гублер.

Эти соединения вредны для организма, так как они нарушают его способность воспроизводить клетки.

Нет прямых доказательств того, что использование свечей может привести к болезням. Тем не менее есть исследования с предположениями, что токсичные пары, выделяемые при горении воска и фитиля, могут иметь накопительный вред для здоровья, вплоть до развития рака. Есть и иная точка зрения: количество летучих соединений, выделяемых свечами, настолько мало, что не может привести к онкологии.