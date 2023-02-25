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Медведев рассказал, почему Запад тратит миллиарды на Украину

Никита Худяков
Общество
Медведев рассказал, почему Запад тратит миллиарды на Украину
Фото: пресс-служба Госдумы

Цель коллективного Запада — одолеть Россию чужими руками — оправдывает для них любые расходы. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Но цель — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни, — написал Медведев в статье в журнале «Национальная оборона».

По его словам, Киеву отдали настолько большое количество боевой техники, что некоторые европейские страны начали сетовать на пустые склады. Он добавил, что количество отправленных ПТРК «Джавелин» превысило семилетний объем их производства в США.

Медведев считает, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. По его мнению, Вашингтон ощущает безнаказанность и превосходство, поэтому и совершает ошибки.

Также Медведев заявил, что Байден во время своего визита в Киев поклялся в верности «неонацистскому режиму». Он добавил, что Запад действительно исправно поставляет на Украину новое вооружение, однако с человеческим ресурсом дела обстоят хуже.

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