Лукашенко опроверг информацию о планах России поглотить Белоруссию

Фото: администрация президента РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 25 февраля, опроверг информацию о планах России якобы поглотить Белоруссию к 2030 году.

По его словам, эта информация связана с желанием сторонних политических акторов разрушить союзные отношения с Россией.

— Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

17 февраля президент России Владимир Путин провел со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рабочую встречу. В ее рамках глава российского государства заявил, что он разделяет подходы и политические решения Белоруссии.

В свою очередь Лукашенко отметил, что фирмы из РФ заказали услуг более чем на 300 миллионов долларов у IT-компаний Белоруссии. Говоря о данной отрасли, он добавил, что западным государствам не удалось лишить Россию и Белоруссию возможностей в IT-сфере, а принятые программы импортозамещения продолжают успешно функционировать.