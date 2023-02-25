Стали известны самые популярные услуги МосгорБТИ за 2022 год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По итогам 2022 года самыми популярными услугами Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) стали техническая инвентаризация, предоставление копий архивных документов и подготовка проектов перепланировок. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Всего в 2022 году МосгорБТИ подготовило для жителей Москвы 70 тысяч различных документов в рамках 52 тысяч заказов. Самая частая причина обращения в учреждение — подготовка документов для согласования перепланировок квартир, — сказал он.

В данный момент учреждение работает по 15 крупным направлениям, а также выдает документы 70 разновидностей. Горожане также часто обращаются в МосгорБТИ за копиями архивных документов.

Всего за год было выдано около 17 тысяч архивных копий, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты МосгорБТИ в феврале обследовали музей-усадьбу «Кусково» и подготовили для зданий комплекса технические паспорта. Музей-усадьба находится на территории района Вешняки.

Около 150 лет здание принадлежало нескольким поколениям семьи Шереметевых. Обновление памятника архитектуры длилось более пяти лет.