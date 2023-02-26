Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта

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В первый день марта на Руси до 1492 года отмечали Новый год. С 1 марта начиналась череда праздничных дней, которые назывались «Ярилиными днями».

В эти дни люди создавали чучело Ярило и носили по деревне, устраивая ему своеобразные похороны. Ярило был чучелом — персонификацией праздника, как Масленица или Кострома.

После торжественного шествия по деревне чучело обычно зарывали в поле. Такими праздниками наши предки провожали уходящий год и встречали новый сезон, приход теплого солнца и плодородия.

Считалось также, что если 1 марта во время мытья пола постоянно твердить имя врага, то он навсегда пропадет из вашей жизни и впредь никогда не будет докучать.

Приметы погоды:

Если в первый день весны тепло — ждите заморозков.

Южный ветер принесет пасмурное лето, а северный — холодное.

Плотный туман — к ненастной погоде.

Паводки в первый день весны — предвестники нашествия грызунов и насекомых.

Именины отмечают Самуил, Юлиан, Павел, Памфил, Илья, Макар, Порфирий, Даниил.