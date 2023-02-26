Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на март — 2023

Фото: shutterstock

Март 2023 года окажется на редкость насыщенным и захватывающим месяцем. Если вы твердо знаете, чего хотите от жизни, то с приходом весны сможете добиться поставленных целей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Учтите, что первая половина месяца будет прямым следствием того, что происходило в конце зимы. Госпожа удача непременно найдет самых активных и целеустремленных натур и наградит их своей благосклонностью. Остальным знакам зодиака, ранее проявляющим пассивность, придется доказывать свои намерения на практике во второй половине марта. Разумеется, первый весенний месяц не обойдется без волнующих любовных приключений.

Овен

Вы имеете все шансы сделать начало марта крайне продуктивным и плодотворным периодом. Проявляйте максимум активности и не бойтесь высказывать идеи на работе. Вас не только услышат, но и сделают интересное предложение уже в середине месяца. Конец марта поставит Овнов перед фактом. Вы вдруг поймете, что в личных делах возлагали напрасные надежды на определенного человека. В итоге Овнам предстоит определить, готовы ли они дальше выстраивать подобные отношения или же пора отправляться на поиски новой любви.

Телец

Для Тельцов наступает отличное время для самоанализа. В первой декаде марта некоторые события заставят вас задуматься о прошлых ошибках и переосмыслить свое поведение. Вероятнее всего, Тельцы поймут, что радикальный консерватизм и слепое упрямство не всегда способствуют успеху. К третьей декаде марта вы ощутите в себе силы для внутренних изменений и встанете на путь самосовершенствования. Не обойдется в конце месяца и без романтических волнений, ведь на Тельцов будут претендовать сразу несколько интересных людей. Помните, что только вам решать, как должны развиваться дальнейшие события.

Близнецы

Практически весь март Близнецы будут сталкиваться с необходимостью сделать выбор. Избежать ответственности не получится, поэтому с приходом весны запасайтесь терпением. Постарайтесь отключать эмоции и принимать решения, исходя из их практической выгоды. Только так Близнецы смогут рассчитывать на то, что их начнут воспринимать всерьез. В середине марта вам откроются заманчивые перспективы на работе, о которых даже не мечталось. Приложите все усилия, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией и не упустить момент.

Рак

Первый месяц весны пройдет для Раков под знаком профессиональных побед. Именно сейчас вы можете в корне изменить свой рабочий статус, если не испугаетесь рискованных решений. Найдите в себе немного авантюризма и не прогадаете. Если будете активно вкладывать в свой карьерный рост, сможете в конце марта примерить на себя новую должность. В личной области Раков тоже грядут изменения. Вам захочется улучшить имеющийся союз и начать вкладываться в него. Если вы готовы к доверительным и серьезным отношениям, научитесь не только слушать, но и слышать вторую половинку. Покажите любимому человеку, что готовы возложить на свои плечи ответственность, которой еще недавно упорно избегали.

Лев

Будьте готовы к профессиональным вызовам уже в начале месяца. Звезды советуют заняться подготовкой к отчаянной конкуренции и пересмотреть имеющиеся инструменты. Вам предстоит доказывать свою состоятельность как специалиста не один раз. Особенно помните о выдержке во второй декаде месяца, ведь именно в это время Львы могут не сдержаться и испортить отношения с окружающими людьми. Спокойствия не стоит ждать и на личном горизонте. Практически весь март Львов ждут выяснения отношений со второй половинкой на почве накопленного стресса. Постарайтесь оставлять рабочие проблемы в пределах офиса, а не тащить плохое настроение домой.

Дева

В начале месяца Девы ощутят острую потребность побыть наедине, в результате чего будут намеренно отстраняться от близких. Попытайтесь найти свой островок счастья в небольшом путешествии или в поездке за город в третьей декаде месяца. Именно тогда у вас есть все шансы не только восстановить утерянную гармонию, но и познакомиться с важными людьми. Обязательно укрепляйте и развивайте новые связи, поскольку некоторые личности посланы в вашу жизнь неслучайно. Через пару недель от них поступит предложение, которое может оказаться для Дев знаковым.

Весы

В первых числах марта привычное спокойствие вдруг покинет Весов, сменившись на тревожное настроение. Этому состоянию будут способствовать некоторые кадровые перестановки, которые внесут сумятицу в привычный образ жизни. Сохраняйте невозмутимость, поскольку в конце месяца обстановка прояснится и вы поймете, что напрасно волновались. Более того, Весы увидят преимущества в своем новом положении и смогут получить выгоду. В третьей декаде месяца тщательно следите за состоянием бюджета, поскольку деньги так и будут уплывать из вашего кошелька. Придется прибегнуть к экономии до самого конца месяца.

Скорпион

С первым весенним месяцем Скорпионы получат немало выгодных предложений, большая часть которых будет связана с профессиональной областью. Чтобы осуществить задуманные планы, придется съездить в командировку или повышать квалификацию. Весь март пройдет для Скорпионов под знаком решения рабочих вопросов и достижения нового профессионального уровня, и хотя мечтать о любовных делах будет некогда, вы все же завяжете знакомство в кругу единомышленников. При искреннем желании продолжить отношения лучше откажитесь от настойчивости и упорства, и тогда сможете встретить последнюю неделю месяца в приятной компании.

Стрелец

Большие перемены, которые произойдут со Стрельцами в начале марта, не только изменят их привычный образ жизни, но и станут отправной точкой для стремления к духовному росту. Март пройдет для вас под знаком самопознания и поиска ответов на вопросы. Не исключено, что Стрельцам придется отправиться в длительное путешествие, которое поможет примириться с некоторыми вещами. Не бойтесь перемен, поскольку они принесут только пользу и станут фундаментом в дальнейшем строительстве жизни.

Козерог

В первой половине марта у Козерогов произойдет серьезная переоценка некоторых целей и стремлений. Вы поймете, что активно тратили себя на вещи, которые не стоили сил, нервов и ресурсов. Исправлять свои ошибки Козероги будут всю оставшуюся половину месяца. За это время вы обнаружите еще много несовершенных и неправильных моментов, которые упускали из виду. Звезды гарантируют Козерогам успех, но придется приложить немало усилий. Расходуйте свои силы осторожно и сохраняйте душевное равновесие.

Водолей

Первые числа марта принесут удивленным Водолеям совсем не те результаты, на которые они уповали. Будет казаться, что судьба подшучивает над вами по всем фронтам, но на самом деле она приведет вас к нужной цели. Небольшие неудачи заставят Водолеев активно работать и упорствовать, что в итоге приведет к громким победам, а любовное поражение заставит пересмотреть свои действия и сделать правильные выводы. К середине месяца череда неудач сменится значительными победами. Вы поймете, что иногда для успеха требуется больше усилий и рвения, а еще получите второй шанс в личных делах.

Рыбы

Март пройдет для Рыб очень неоднозначно. Вы будете бросаться из крайности в крайность, пытаясь добиться успеха во всех областях. В итоге Рыбы все же не смогут усидеть на двух стульях одновременно, поэтому сделают выбор, который оттягивали изо всех сил. Звезды советуют вам не расстраиваться и не сожалеть о случившемся, поскольку иногда невозможно преуспеть во всех сферах. Сделав выбор в пользу отношений, а не будущей карьеры, через время Рыбы обнаружат, что поступили правильно и наконец-то обрели гармонию.