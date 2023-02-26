Пластический хирург Вдовин объяснил причины появления шрама на лице Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выход в свет известных артистов Максима Галкина (признан иноагентом в России) и Аллы Пугачевой на концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве до сих пор тревожит публику. Накануне пользователи соцсетей обсуждали осунувшегося артиста, а теперь переключились на певицу со шрамом на лице.

Пластический хирург Александр Вдовин объяснил, что могло случиться с внешностью исполнительницы. Под левым глазом у Пугачевой комментаторы заметили небольшую припухлость и решили, что это может быть шрам. По словам специалиста, вряд ли все настолько серьезно.

По словам Вдовина, это последствия проведения косметологических процедур. Он допустил, что Примадонна прибегла к аппаратным методикам или же сделала трансконъюнктивально нижнюю блефаропластику.

При этом в интервью Woman.ru он добавил, что это может также быть заживление после уничтожения жировых отложений с лица. Однако фотографии поклонников были слишком нечеткие, поэтому существует вероятность, что это была тень или обычная морщина.

До этого российский журналист Антон Красовский обратился к Пугачевой. В своем новом документальном проекте «Каникулы в Горловке» он предложил исполнительнице посетить города Донбасса, чтобы лично поддержать российских солдат.