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Путин сообщил о планах РФ вернуться к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции

Араз Салехов

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Послание президента - 2023
В мире
Путин сообщил о планах РФ вернуться к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции
Фото: Администрация президента РФ

России придется вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

По мнению российского лидера, НАТО показало, что оно является военным блоком, а не политическим.

— Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля, — сказал глава государства.

В минувший вторник, 21 февраля, Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, для возвращения к переговорам относительно ДСНВ Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал данное решение президента сильным политическим ходом. Эксперт считает, что слова Путина — своего рода намерение, тестирующее ситуацию. Политтехнологам Байдена теперь придется искать варианты ответа на это заявление, которые позволят сгладить ситуацию.

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