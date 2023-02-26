Схема движения транспорта временно изменится в двух районах ЗАО Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Новопеределкинская улица Карта всех событий

С 1 марта на западе столицы временно изменится схема движения транспорта на нескольких улицах. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Так, с 1 марта для движения транспорта закроют одну полосу на трех участках Новопеределкинской улицы и дублера Боровского шоссе, — говорится в сообщении.

Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Изменения будут действовать круглосуточно до 20 августа. Также с 1 марта ограничат движение транспорта по одной из полос на участке Проектируемого проезда № 6639 от дома 23 до дома 31 на улице Коштоянца. Ограничения будут действовать до 1 апреля.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с 1 апреля по 1 июня также перекроют местный проезд в районе дома 62 на улице Лобачевского.

Также в связи с проведением строительных работ в районе 14-го километра МКАД 26 февраля было перекрыто движение транспорта. Ограничение действовало с 02:00 до 02:20 и с 03:40 до 04:00 на участке внутренней стороны 14-го километра МКАД в районе владения 30.