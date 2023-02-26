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Автобусный маршрут № 714 задерживается из-за ДТП на Новоалексеевской улице

Араз Салехов
Происшествия
Автобусный маршрут № 714 задерживается из-за ДТП на Новоалексеевской улице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Новоалексеевская улица, 5с2 Карта всех событий

Автобусный маршрут № 714 задерживается по причине аварии на Новоалексеевской улице. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Из-за ДТП в районе дома 5, строение 2, по Новоалексеевской улице задерживаются автобусы 714 маршрута, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

В минувший четверг, 23 февраля, на улице Вавилова, в районе остановки «Метро Ленинский проспект», задерживались трамваи № 14 и 39 из-за ДТП с участием трех автомобилей.

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