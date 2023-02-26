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Автобусный маршрут № 714 задерживается из-за ДТП на Новоалексеевской улице
Москва, Новоалексеевская улица, 5с2 Карта всех событий
Автобусный маршрут № 714 задерживается по причине аварии на Новоалексеевской улице. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Из-за ДТП в районе дома 5, строение 2, по Новоалексеевской улице задерживаются автобусы 714 маршрута, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
В минувший четверг, 23 февраля, на улице Вавилова, в районе остановки «Метро Ленинский проспект», задерживались трамваи № 14 и 39 из-за ДТП с участием трех автомобилей.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля Народный календарь. Каких врачей не стоит посещать 27 февраля Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля Народный календарь. Почему 25 февраля нельзя рассказывать сны
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