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Житель Москвы убил своего 23-летнего знакомого во время ссоры

Евгений Силаев
Происшествия
Житель Москвы убил своего 23-летнего знакомого во время ссоры
Фото: СК РФ
Москва, Никопольская улица Карта всех событий

Обвиняемый в убийстве 23-летнего знакомого мужчина задержан, он признал вину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в воскресенье, 26 февраля.

Убийство произошло в бытовом помещении, расположенном на улице Никопольской. По версии следствия, 25 февраля мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом своего 23-летнего знакомого, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки, во время допросов мужчина признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

21 февраля стало известно об убийстве пенсионерки в Краснодаре. По версии следствия, 20-летний почтальон задушил потерпевшую из-за семи тысяч рублей. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

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