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«Вражеские шпионы»: Пригожин резко ответил на вопрос CNN

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Вражеские шпионы»: Пригожин резко ответил на вопрос CNN
Фото: t.me/wagnernew

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал американский телеканал CNN «вражескими шпионами».

— Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-я-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли? — сказал предприниматель.

Журналисты спросили Пригожина о том, решен ли вопрос с поставкой боеприпасов. Однако бизнесмен не стал делиться с CNN подробностями по данному вопросу.

Недавно Пригожин заявил, что его бойцам не хватает боеприпасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бизнесмена.

Он посоветовал журналистам обратиться в Министерство обороны. В ведомстве отметили, что все сообщения об отсутствии боеприпасов не соответствуют действительности.

Также Пригожин рассказал, что ЧВК не имеет какого-либо отношения к российским вооруженным силам — это самостоятельные подразделения, выполняющие свои задачи во многих странах мира, подчеркнул он.

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