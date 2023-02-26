«Вражеские шпионы»: Пригожин резко ответил на вопрос CNN

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Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал американский телеканал CNN «вражескими шпионами».

— Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-я-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли? — сказал предприниматель.

Журналисты спросили Пригожина о том, решен ли вопрос с поставкой боеприпасов. Однако бизнесмен не стал делиться с CNN подробностями по данному вопросу.

Недавно Пригожин заявил, что его бойцам не хватает боеприпасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бизнесмена.

Он посоветовал журналистам обратиться в Министерство обороны. В ведомстве отметили, что все сообщения об отсутствии боеприпасов не соответствуют действительности.

Также Пригожин рассказал, что ЧВК не имеет какого-либо отношения к российским вооруженным силам — это самостоятельные подразделения, выполняющие свои задачи во многих странах мира, подчеркнул он.