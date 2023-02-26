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Старший брат Мадонны умер в возрасте 66 лет

Евгений Силаев
В мире
Старший брат Мадонны умер в возрасте 66 лет
Фото: shutterstock

В возрасте 66 лет скончался старший брат певицы Мадонны Энтони Чикконе. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило британское издание Daily Mail.

— Мой зять Энтони Джерард Чикконе вчера вечером покинул этот земной план. Я знаю его с 15 лет, весной нашей жизни в Мичигане прошло столько лет, — сказал муж сестры Мадонны Джо Генри.

В последние годы Чикконе был безработным и жил на улице. Кроме того, брат звездной певицы боролся с алкоголизмом, пишет Daily Mail.

По информации издания, родственники неоднократно предлагали Чикконе помощь. Так, Мадонна была готова оплатить брату реабилитацию. Отец певицы предлагал старшему сыну после лечения устроиться на работу, но безуспешно.

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