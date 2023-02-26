В США заявили о гибели 2,5 тысячи польских наемников на Украине

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Польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине, — заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, всего в составе ВСУ числится 20 тысяч польских наемников.

20 февраля пленный украинский военный рассказал об участии наемников-офицеров в боях против российской армии. По его словам, британцы и канадцы отрабатывали определенные задачи, после чего уходили. Кроме того, иностранных военных всегда сопровождал переводчик.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американского наемника Питера Рида в Артемовске убили бойцы ВСУ. По словам бизнесмена, обнаружить точку, в которой находился Рид, с позиций «Вагнера» было невозможно.