Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США заявили о гибели 2,5 тысячи польских наемников на Украине

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о гибели 2,5 тысячи польских наемников на Украине
Фото: Unsplash

Польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине, — заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, всего в составе ВСУ числится 20 тысяч польских наемников.

20 февраля пленный украинский военный рассказал об участии наемников-офицеров в боях против российской армии. По его словам, британцы и канадцы отрабатывали определенные задачи, после чего уходили. Кроме того, иностранных военных всегда сопровождал переводчик.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американского наемника Питера Рида в Артемовске убили бойцы ВСУ. По словам бизнесмена, обнаружить точку, в которой находился Рид, с позиций «Вагнера» было невозможно.

Украина Польша США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте