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Приметы и советы

Повар Иваненко дала советы, как разнообразить стол во время Великого поста

Ольга Кузьмина  

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Повар Иваненко дала советы, как разнообразить стол во время Великого поста
Фото: shutterstock

В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.

Из рациона исключают:

  • мясо и птицу;
  • мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
  • молоко и кисломолочные продукты, включая сыр;
  • яйца;
  • алкоголь (кроме вина в отдельные дни).

— Не надо никого обманывать, — рассказывает повар Татьяна Иваненко. — Все знают, что в покупную сдобу и кондитерские изделия кладут и сливочное масло, и яйца. Употреблять эти продукты в это время не стоит.

А вот дома в положенные дни очень даже к месту будет постный пирог, сделанный с любовью. Посмотрите, какое разнообразие начинок возможно: картофель, капуста, морковь, тыква, грибы, яблоки, в иные дни и рыба тоже.

Татьяна советует не забывать о прекрасных гарнирах из овощей и риса.

— Многие люди боятся начинать поститься просто потому, что они привыкли злоупотреблять едой, придавать ей некое особое значение. За время поста многие расстаются и с этим заблуждением, — уверена Татьяна.

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