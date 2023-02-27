Повар Иваненко дала советы, как разнообразить стол во время Великого поста
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.
Из рациона исключают:
- мясо и птицу;
- мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, включая сыр;
- яйца;
- алкоголь (кроме вина в отдельные дни).
— Не надо никого обманывать, — рассказывает повар Татьяна Иваненко. — Все знают, что в покупную сдобу и кондитерские изделия кладут и сливочное масло, и яйца. Употреблять эти продукты в это время не стоит.
А вот дома в положенные дни очень даже к месту будет постный пирог, сделанный с любовью. Посмотрите, какое разнообразие начинок возможно: картофель, капуста, морковь, тыква, грибы, яблоки, в иные дни и рыба тоже.
Татьяна советует не забывать о прекрасных гарнирах из овощей и риса.
— Многие люди боятся начинать поститься просто потому, что они привыкли злоупотреблять едой, придавать ей некое особое значение. За время поста многие расстаются и с этим заблуждением, — уверена Татьяна.