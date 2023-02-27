Москва предоставила льготный заем на развитие экспорта производителю медоборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю медоборудования заем на развитие экспортной деятельности. Сумма займа составила 200 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичный производитель медицинского оборудования «Хирана+» получил от Москвы заем в размере 200 миллионов рублей на развитие экспорта. Средства предоставлены на пять лет по ставке 4,5 процента годовых, — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт.

Компания «Хирана+» производит и обслуживает аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. Предприятие работает в особой экономической зоне «Технополис Москва» и имеет статус резидента ОЭЗ.

— Москва оказывает существенную поддержку предприятию. Заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства будет способствовать значительному развитию экспортной деятельности и росту производства. Собственные средства, инвестируемые в расширение зарубежных поставок, составят порядка 90 миллионов рублей, — сказал генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко.