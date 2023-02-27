Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва предоставила льготный заем на развитие экспорта производителю медоборудования

Полина Французова
Город
Москва предоставила льготный заем на развитие экспорта производителю медоборудования
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю медоборудования заем на развитие экспортной деятельности. Сумма займа составила 200 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичный производитель медицинского оборудования «Хирана+» получил от Москвы заем в размере 200 миллионов рублей на развитие экспорта. Средства предоставлены на пять лет по ставке 4,5 процента годовых, — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт.

Компания «Хирана+» производит и обслуживает аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. Предприятие работает в особой экономической зоне «Технополис Москва» и имеет статус резидента ОЭЗ.

— Москва оказывает существенную поддержку предприятию. Заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства будет способствовать значительному развитию экспортной деятельности и росту производства. Собственные средства, инвестируемые в расширение зарубежных поставок, составят порядка 90 миллионов рублей, — сказал генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте