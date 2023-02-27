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Свыше 650 цифровых замков установят в выставленных на торги в Москве нежилых помещениях

Араз Салехов
Город
Свыше 650 цифровых замков установят в выставленных на торги в Москве нежилых помещениях
Фото: Unsplash

В 2023 году в выставленных на торги нежилых помещениях в столице установят 670 цифровых замков. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В 2023 году цифровыми замками планируется оснастить еще 670 нежилых помещений, — сказал он.

Глава департамента напомнил, что в прошлом году цифровые замки были установлены на 750 городских объектах недвижимости. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, до конца года такие устройства появятся более чем на 1,4 тысячи городских объектов, предназначенных для продажи и аренды на торгах.

20 февраля Гаман заявил, что в столичном районе Северное Тушино выставят на продажу помещение площадью более 252 квадратных метров. Здание, в котором расположено помещение, построили в 1998 году. Оно находится в многолюдном районе, к нему ведут удобные подъездные пути.

18 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году столица представит на торгах около трех тысяч нежилых помещений, зданий и машино-мест.

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