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Приметы и советы

Незаконное общежитие демонтировали в зоне строительства ТПУ «Парк Победы»

Александр Афонин
Город
Незаконное общежитие демонтировали в зоне строительства ТПУ «Парк Победы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты демонтировали незаконно возведенное общежитие, которое располагалось в зоне строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Объекты без правовых оснований использовались в коммерческих целях — в них работало общежитие. Земельный участок для возведения данных строений не предоставлялся, разрешительная документация не была оформлена, — сказал он.

Общежитие было организовано на базе двух трехэтажных зданий. Их общая площадь составляла свыше пяти тысяч квадратных метров.

Участок, где расположились постройки, входит в границы Северного дублера Кутузовского проспекта. Согласно плану строительства, на этом месте рабочие должны возвести транспортную развязку в рамках создания ТПУ «Парк Победы».

На текущий момент специалисты завершили снос зданий. Также подошла к концу очистка территории от мусора.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Снос Москва
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