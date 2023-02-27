Незаконное общежитие демонтировали в зоне строительства ТПУ «Парк Победы»
Специалисты демонтировали незаконно возведенное общежитие, которое располагалось в зоне строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
— Объекты без правовых оснований использовались в коммерческих целях — в них работало общежитие. Земельный участок для возведения данных строений не предоставлялся, разрешительная документация не была оформлена, — сказал он.
Общежитие было организовано на базе двух трехэтажных зданий. Их общая площадь составляла свыше пяти тысяч квадратных метров.
Участок, где расположились постройки, входит в границы Северного дублера Кутузовского проспекта. Согласно плану строительства, на этом месте рабочие должны возвести транспортную развязку в рамках создания ТПУ «Парк Победы».
На текущий момент специалисты завершили снос зданий. Также подошла к концу очистка территории от мусора.