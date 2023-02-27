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Гадалка украла у москвички конверт с деньгами и драгоценностями

Степан Жирнов
Происшествия
Гадалка украла у москвички конверт с деньгами и драгоценностями
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Новосибирская улица Карта всех событий

На востоке столицы гадалка украла у местной жительницы конверт с деньгами и драгоценностями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 27 февраля.

По его словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Новосибирской улице. Злоумышленница позвонила в дверь потерпевшей и попросила стакан воды. В ходе общения аферистка сообщила хозяйке, что на нее наложена порча, и снять ее можно только при помощи специального ритуала. Обряд предполагал какие-то действия с ценным имуществом.

Гражданка поверила мошеннице и впустила ее в квартиру. Когда хозяйка передала «гадалке» конверт с деньгами и ювелирными украшениями, аферистка попросила не смотреть на обряд. После чего сразу же выбежала из помещения и скрылась. Материальный ущерб от ее действий составил примерно 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 26-летняя девушка. похищенным она распорядилась по собственному усмотрению. Фигурантку заключили под стражу.

Другая кража произошла в подмосковном частном доме. Злоумышленник отжал ломом оконную раму и вынес имущества на миллион рублей.

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