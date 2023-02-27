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Мужчина ограбил дом в Подмосковье на миллион рублей

Степан Жирнов
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Мужчина ограбил дом в Подмосковье на миллион рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Подольск, село Сынково Карта всех событий

В Подмосковье злоумышленник вынес из частного дома имущество на миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, преступление произошло в селе Сынково городского округа Подольск. Мужчина проник на частный участок, с помощью лома отжал оконную раму и проник внутрь дома. Внутри злоумышленник сложил в найденный чемодан одежду, алкоголь, строительную и бытовую технику, после чего выбежал на улицу. На соседнем участке мужчина нашел санки и лестницу, с помощью которых перелез через забор у увез награбленное. Суммарный ущерб превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний неоднократной судимый за кражи местный житель. В ходе обыска жилища подозреваемого две украденные вещи были найдены и изъяты. Остальное злоумышленник успел продать. Фигуранта заключили под стражу.

Другая кража произошла в столичном метро. Злоумышленник сделал вид, что помогает пассажиру очистить одежду, а на самом деле вытащил ценности из карманов пострадавшего.

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