Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина ограбил человека, которому помогал чистить одежду в метро Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Мужчина ограбил человека, которому помогал чистить одежду в метро Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На станции метро «Хорошевская» мужчина помог прохожему очистить одежду от грязи, попутно украв у него телефон и 115 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 февраля.

При помощи камер видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 46-летний мужчина, причастный к еще одной краже. Тогда подозреваемый подсел в вагоне метро к пассажиру и похитил у него из кармана телефон.

Позднее мужчину удалось задержать. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки, находившихся при потерпевшем». Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого стало известно, что мужчина, разбивший стекло в вагоне метро, предстанет перед судом по статье «Вандализм». Инцидент произошел 31 декабря на станции «Тверская». Пьяный пассажир не успел на посадку поезда, из-за чего начал яростно бить по стеклу.

Прокуратура Метро Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте