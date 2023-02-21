Мужчина ограбил человека, которому помогал чистить одежду в метро Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На станции метро «Хорошевская» мужчина помог прохожему очистить одежду от грязи, попутно украв у него телефон и 115 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 февраля.

При помощи камер видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 46-летний мужчина, причастный к еще одной краже. Тогда подозреваемый подсел в вагоне метро к пассажиру и похитил у него из кармана телефон.

Позднее мужчину удалось задержать. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки, находившихся при потерпевшем». Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого стало известно, что мужчина, разбивший стекло в вагоне метро, предстанет перед судом по статье «Вандализм». Инцидент произошел 31 декабря на станции «Тверская». Пьяный пассажир не успел на посадку поезда, из-за чего начал яростно бить по стеклу.