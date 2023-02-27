Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Зерново в Брянской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. В результате произошло возгорание жилого домовладения, — сказал он.

На текущий момент сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара. Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

В минувшую среду, 22 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли город Шебекино и попали снарядами в торговый центр. По предварительным данным, был один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями был доставлен в Центральную районную больницу.