Как получить налоговый вычет при покупке квартиры

Фото: Pixabay

Российские налогоплательщики, купившие квартиры в 2022–2023 годах, имеют право получить налоговый вычет. Как воспользоваться этой возможностью и какие документы для этого необходимы — в материале «Вечерней Москвы».

Что нужно для получения налогового вычета:

— наличие в отчетном периоде дохода, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. В качестве исключения отмечаются дивиденды. Получить налоговые вычеты по этому виду доходов не представляется возможным;

— приобретение квартиры за собственные деньги или на средства кредитной организации, выданные на цели ипотечного кредитования;

— расположение жилья на территории России;

— отсутствие взаимозависимости между участниками сделки. Имеются в виду сделки между супругами, родителями, детьми и так далее.

Как получить налоговый вычет:

— дождаться окончания года и обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС), собрав необходимые документы;

— не дожидаясь окончания года, обратиться в ИФНС для получения уведомления о праве на налоговый вычет и отнести это уведомление работодателю.

Какие документы нужны для получения вычета при обращении в ИФНС:

— форма налоговой декларации 3-НДФЛ;

— копия паспорта налогоплательщика (страниц с основной информацией и пропиской);

— справка 2-НДФЛ (обязательно оригинал);

— договор купли-продажи (договор долевого участия);

— платежные документы (оригиналы или правильным образом заверенные платежные поручения, расписки, квитанции об оплате);

— выписка из ЕГРН о государственной регистрации права собственности на квартиру (заверенная копия);

— акт приема-передачи жилья.