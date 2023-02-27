Проще, чем кажется: как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2023 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Российские налогоплательщики, купившие квартиры в 2022–2023 годах, имеют право получить налоговый вычет. Как воспользоваться этой возможностью и какие документы для этого необходимы — в материале «Вечерней Москвы».
Что нужно для получения налогового вычета:
— наличие в отчетном периоде дохода, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. В качестве исключения отмечаются дивиденды. Получить налоговые вычеты по этому виду доходов не представляется возможным;
— приобретение квартиры за собственные деньги или на средства кредитной организации, выданные на цели ипотечного кредитования;
— расположение жилья на территории России;
— отсутствие взаимозависимости между участниками сделки. Имеются в виду сделки между супругами, родителями, детьми и так далее.
Как получить налоговый вычет:
— дождаться окончания года и обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС), собрав необходимые документы;
— не дожидаясь окончания года, обратиться в ИФНС для получения уведомления о праве на налоговый вычет и отнести это уведомление работодателю.
Какие документы нужны для получения вычета при обращении в ИФНС:
— форма налоговой декларации 3-НДФЛ;
— копия паспорта налогоплательщика (страниц с основной информацией и пропиской);
— справка 2-НДФЛ (обязательно оригинал);
— договор купли-продажи (договор долевого участия);
— платежные документы (оригиналы или правильным образом заверенные платежные поручения, расписки, квитанции об оплате);
— выписка из ЕГРН о государственной регистрации права собственности на квартиру (заверенная копия);
— акт приема-передачи жилья.