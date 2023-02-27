Олег Артемьев: Добровольный квалификационный экзамен стимулирует здоровые карьерные амбиции

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Запущенный по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) помогает студентам и выпускникам вузов найти работу в столичных крупных компаниях. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— В Москве работает разноформатная, многокомпонентная система помощи в трудоустройстве, и добровольный квалификационный экзамен — один из этих форматов. Интерес к нему растет, — сказал он.

В прошлом году в экзамене участвовали свыше 27 тысяч студентов и выпускников из России и зарубежных стран, а партнерами стали 117 крупных работодателей столицы. По словам парламентария, тестирование прошло по 70 профессиям, что позволило охватить максимально широкий спектр направлений городской экономики, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы 19 февраля рассказал, что по итогам прошлого года ДКЭ стал самым масштабным за все время проведения. По его словам, 331 учащийся по итогам такой программы получил стажировку или трудоустроился по своему профилю.