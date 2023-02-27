Белорусская прокуратура потребовала назначить Тихановской 19 лет колонии

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Прокуратура потребовала приговорить белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 19 годам колонии. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Sputnik Беларусь.

— Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил для Светланы Тихановской и Павла Латушко по 19 лет колонии, — говорится в сообщении.

Также прокурор считает необходимым оштрафовать Тихановскую более чем на 13,2 тысячи долларов, а Латушко — лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет, передает издание.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы. Приговор был вынесен на выездном заседании в следственном изоляторе.

В сентябре того же года члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы. Такое решение вынес Минский областной суд.